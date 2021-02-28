В Госдуме оценили инициативу Володина о фиксации предвыборных обещаний

28.02.2021, 18:30, Новости дня

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Предложение спикера нижней палаты Вячеслава Володина о фиксации предвыборных обещаний депутатов можно было бы закрепить в законодательстве или в регламенте Госдумы, считает зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Я думаю, что мы могли бы рассмотреть вопрос и зафиксировать либо в законе, либо в нашем регламенте положения о том, что избранный депутат фиксирует те обязательства, которые он принял перед своими избирателями, и обязан ежегодно публиковать отчет о том, что ему удалось сделать в целях реализации этих обязательств», – передает слова Исаева ТАСС.

Как подчеркнул парламентарий, идею еще должны обсудить все фракции, но инициатива актуальна. «Об этом говорят и многие избиратели, потому что часто бывает, что в период избирательной кампании многие кандидаты, особенно те, кто не рассчитывает быть в парламентском большинстве, обещают, что называется, семь верст до небес, а потом отчитываются исключительно политическими заявлениями и декларациями», – сказал Исаев.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые в ходе избирательной кампании, было бы правильно закрепить в законе или регламенте Госдумы.