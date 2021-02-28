 

В США исключили повторение в РФ «унизительного» сценария времен Горбачева

28.02.2021, 18:30, Новости дня
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Российские власти хотели бы смягчить санкции или добиться отмены санкций со стороны США, однако не пойдут на уступки, так как это означало бы повторение сценария времен позднего СССР, который россияне считают унизительным, считает издатель американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.

«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», – цитирует журналиста РИА «Новости».

Санкции в отношении РФ не сделают ее слабой, а вынудят стать «более гибкой», высказал мнение Саймс. Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона будут зависеть от выбора последнего: если США продолжат считать себя неоспоримым мировым гегемоном, то РФ станет серьезным соперником, который может бросить вызов Соединенным Штатам.

Ранее журнал National Interest назвал «старое» российское оружие, которое «все еще может уничтожить мир».

В четверг США пообещали ввести новые санкции против РФ «в течение недель».



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