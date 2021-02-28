Винник: Первое мое выступление было в обществе слепых. Мама была инвалидом второй группы по зрению

28.02.2021, 17:06, Новости дня

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В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону украинский певец Олег Винник сообщил, что первый раз выступил в четыре года.

Гордон задал вопрос, помнит ли Винник свое первое выступление.

“Вообще помню. Это УТОС – общество слепых. Моя мама была инвалидом второй группы по зрению. И я каждый год с ней ездил на перекомиссию в Черкассы. Она же не видела названия остановок. Она видела на один глаз только 30%. На второй вообще не видела. Она родилась близорукой. Потом она испугалась еще собак, еще это дало. А потом, уже на старости, катаракта появилась. И я с ней ездил на перекомиссию каждый год и там выступал – в Черкассах в обществе слепых, в УТОСе”, – ответил певец.

По его словам, там он “рассказывал стихотворения, співав українських народних пісень”.

“У меня еще фотография есть: я в вишиваночці. И забыл текст. Первое выступление – и первое забывание текста. І я так засоромився – отклонился как-то и посмотрел в сторону – и меня сфотографировали. Она есть – эта фотография. Сфотографировали только два раза: одна – я прямо смотрел, и одна – в сторону. Они две и остались. Первое выступление – это в четыре года. И первый раз я забыл текст”, – объяснил Винник.

Винник: Не знаю, как остался жив: мужик кастетом мне нос переломал, выбил два зуба. А через неделю его посадили в тюрьму – он убил человека. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.

Свою карьеру певец начинал в Германии. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем Olegg.

В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. Со временем количество его сольных концертов выросло до 150 в год.

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