Шимпанзе оказались способными создавать коалиции

28.02.2021, 16:20, Новости дня

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Уникальный эксперимент провели ученые из Киотского университета, наблюдавшие над группой из 29 содержавшихся в неволе шимпанзе. Все эти особи были хорошо знакомы друг с другом, но они также разделились на враждующие между собой группы.

Однако, как только возникла внешняя угроза, ситуация радикально изменилась. Ученые дали послушать обезьянам угрожающие крики незнакомых им шимпанзе. В результате подопытные животные прекратили внутреннюю вражду и объединились в единую большую группу.

Этого не происходило, когда для шимпанзе транслировали громкое карканье ворон. Они не усматривали в нем никакой угрозы и не видели никакого смысла создавать временную коалицию, отмечают японские ученые.