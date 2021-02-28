Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день

28.02.2021, 16:00, Новости дня

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В Москве 8 марта и в праздничные выходные ожидается морозная погода, также вероятен снег, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Относительно теплая погода, которая будет в первой пятидневке, не сохранится в праздничные дни. Погода будет более морозная, и осадки если будут, то будут в виде снега», – рассказала она РИА «Новости».

Позднякова добавила, что первые пять дней марта температура воздуха в Москве будет около нуля, ночью может быть небольшой минус, а днем – плюсовая отметка на градуснике.

В праздники температура и ночью, и днем будет отрицательной, рассказала эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в воскресенье в Москве ожидаются облачная погода, осадки в виде мокрого снега, а также гололедица.