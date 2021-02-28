 

Германия ужесточила правила въезда из французского Мозеля из-за мутации COVID

28.02.2021, 16:00, Новости дня
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Германия со 2 марта будет требовать от всех въезжающих в республику с территории французского департамента Мозель отрицательный тест на коронавирус в связи с опасной мутацией COVID-19, обнаруженной в регионе, сообщил Германский институт Роберта Коха.

Пассажирское сообщение с департаментом будет отменено, транспортным компаниям разрешается перевозить через границу только граждан Германии и граждан с видом на жительство в ФРГ, передает ТАСС.

Из-за мутаций коронавируса Германия ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР, Чехия и австрийской федеральной земли Тироль.

В январе канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. В обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) она заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Позже Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель.



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