Фрегат «Адмирал Григорович» впервые в новейшей истории РФ зашел в Порт-Судан

28.02.2021, 16:00, Новости дня

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Впервые в новейшей истории РФ фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота зашел в Порт-Судан для пополнения запасов, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению РФ и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России», – передает сообщение ЧФ РИА «Новости».

Уточняется, что визит необходим для пополнения запасов фрегата и отдыха личного состава после участия в многонациональных военно-морских учениях «АМАН-2021».

Напомним, отряд кораблей Военно-морского флота РФ в составе фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксира «СБ-739» завершил участие в морской фазе многонационального военно-морского учения «АМАН-2021», проводившегося в акватории Аравийского моря в период с 15 по 16 февраля.