Лавров указал СЕ на дискриминацию русскоязычного населения Украины

28.02.2021, 11:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич послание по случаю 25-летия вступления РФ в СЕ. В сообщении он отметил отсутствие реакции Совета Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики.

«Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», – говорится в послании, опубликованном на сайте МИД России.

Кроме того, глава МИД выразил мнение, что будущее СЕ зависит в первую очередь от способности сохранять самостоятельность.

«Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента. Опыт последних лет подсказывает, как важно не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену для сведения счетов. Воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов. Добиваться, чтобы деятельность Европейского Суда по правам человека была свободной от политических и идеологических пристрастий», – уточняется в сообщении.

Также Лавров затронул тему борьбы с коронавирусом. Глава МИД убежден, что особо необходим потенциал Совета Европы для объединения усилий государств в здравоохранении. Он отметил, что выше интересов защиты здоровья населения собственных стран не должен стоять ни один другой вопрос.

Лавров пожелал СЕ единства, стабильности и последовательности в достижении поставленных в его уставе целей во благо всех европейцев.

Ранее Лавров сообщил о преодолении кризиса в отношениях с Советом Европы. По его словам, в ходе переговоров привлек внимание Пейчинович-Бурич к проблемам русских и русскоязычных граждан Украины и Прибалтики, водной блокаде Крыма и попыткам пересмотра истории Второй мировой войны.