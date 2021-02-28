 

Дочь экс-полицейского в США назвала подделкой письмо об убийстве Малкольма Икса

28.02.2021, 8:06, Новости дня
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Келли Вуд, дочь бывшего американского полицейского Рея Вуда, опровергла сообщения о том, что ее отец якобы сообщил о причастности ФБР и полиции Нью-Йорка к убийству исламского духовного лидера и борца за права чернокожих Малкольма Икса.

По ее словам, «письмо – фальшивка, конверт – тоже подделка». Келли Вуд заявила, что ее отец «не был трусом и никогда бы никого не попросил выступить от его имени после смерти». «Если бы ему было что сказать, он бы сказал это при жизни», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на NY1.

Келли Вуд утверждает, что ее «дальний родственник» Реджи Вуд использовал конверт, желая продемонстрировать, будто письмо отправили по почте. Она также заявила, что подпись на письме не принадлежит ее отцу. Келли Вуд подозревает родственника в желании получить «15 минут славы», она обвинила его в «клевете». Ее отец, как сообщила Келли Вуд, не был на месте убийства Малкольма Икс в тот день, когда все случилось.

Напомним, как сообщали СМИ, семья экс-полицейского заявила, что перед смертью тот написал письмо, в котором утверждается, что ФБР и полиция причастны к убийству Икса.



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