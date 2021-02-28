«Золотую Орду» испытали в США

28.02.2021, 4:46, Новости дня

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В США прошли успешные испытания программы Golden Horde («Золотая Орда»), четыре бомбы синхронно поразили четыре разные цели, сообщили СМИ.

Бригадный генерал Хизер Прингл сообщил о «большом шаге вперед в реализации этой программы». Golden Horde предназначена для объединения нескольких боеприпасов, таких как высокоточные авиабомбы, с целью позволить им «обмениваться информацией» и синхронно поражать цели. Прежде речь шла об объединении двух бомб, передает РИА «Новости» со ссылкой на FlightGlobal.

Напомним, в марте ВВС США продемонстрировали анимацию удара Golden Horde. В июне США впервые испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, по утверждениям СМИ, будучи интегрирована в Golden Horde, должна изменить «правил игры». В декабре прошли первые испытания программы, которые оказались неудачными из-за проблемы с программным обеспечением.