Палата представителей США одобрила план стимулирования экономики

28.02.2021, 2:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 трлн долларов, свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден. Ключевой мерой станут чеки на 1,4 тыс. долларов, которые получат большинство налогоплательщиков в США. Законопроект также предполагает выделение мер на поддержку местных властей на различных уровнях, школ и бизнеса, передает РИА «Новости».

В законопроекте, есть также мера о повышении минимальной оплаты труда на федеральном уровне до 15 долларов в час, однако, как ожидается, эта мера не пройдет по результатам голосования в сенате.

В январе сообщалось, что Байден намерен выделить около 1,9 трлн долларов на меры борьбы с эпидемией вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в США, стимулирование американской экономики и оказание помощи населению.