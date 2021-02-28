 

Палата представителей США одобрила план стимулирования экономики

28.02.2021, 2:16, Новости дня
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Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 трлн долларов, свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден. Ключевой мерой станут чеки на 1,4 тыс. долларов, которые получат большинство налогоплательщиков в США. Законопроект также предполагает выделение мер на поддержку местных властей на различных уровнях, школ и бизнеса, передает РИА «Новости».

В законопроекте, есть также мера о повышении минимальной оплаты труда на федеральном уровне до 15 долларов в час, однако, как ожидается, эта мера не пройдет по результатам голосования в сенате.

В январе сообщалось, что Байден намерен выделить около 1,9 трлн долларов на меры борьбы с эпидемией вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в США, стимулирование американской экономики и оказание помощи населению.



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