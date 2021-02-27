В штабе ООС озвучили вероятную причину увеличения числа обстрелов со стороны боевиков

27.02.2021, 23:34, Новости дня

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На Донбассе боевики увеличили количество прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом в вечерней сводке 27 февраля проинформировал в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил ООС.

“Для вооруженных формирований Российской Федерации уже стало обычной практикой открывать огонь, одновременно запрашивая тишину, ссылаясь на осуществление обстрела со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, на 17.00 боевики пять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Так, возле Зайцево, Пивденного и Водяного они открывали огонь из стрелкового оружия, в районе Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки – из снайперского оружия.

О нарушении боевиками перемирия штаб ООС уведомил ОБСЕ.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/183197229924419/

26 февраля девять украинских военнослужащих пострадали от обстрелов со стороны боевиков под Водяным, еще один подорвался на неизвестном устройстве, а также один военный был ранен под Марьинкой.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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