В Госдуме прокомментировали отмену голосования по памятнику на Лубянке

27.02.2021, 22:56, Новости дня

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Бывший первый заммэра Москвы по градостроительству, депутат Госдумы Владимир Ресин поддержал решение московских властей остановить голосование по установке памятника на Лубянской площади, отметив, что вопросы формирования культурного облика столицы не должны раскалывать общество.

«Я совершенно согласен с предложением Сергея Семеновича (Собянина). Надо оставить площадь в том виде, какой она имеет сегодня», – цитирует РИА «Новости» Ресина.

По его словам, вопросы формирования архитектурного, исторического и культурного облика столицы не должны раскалывать общество. «Когда фактически поровну разделилось мнение по предложенным вариантам, будоражить людей не надо. Обойдемся без противостояния!» – сказал он.

Депутат считает, что для подобного обсуждения надо найти время, когда будет достигнуто согласие в обществе. «Когда мнение очевидного большинства москвичей, как говорят в спорте, «будет лидировать с максимальным отрывом», – добавил Ресин.

Накануе голосование по памятнику на Лубянке завершили досрочно. Мэр столицы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в том виде, в котором она находится сейчас.

Напомним, голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, предполагалось, что оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей.

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.