 

Полиция Черновцов открыла уголовное производство по факту пожара в больнице

27.02.2021, 20:16, Новости дня
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По факту пожара в Черновицкой больнице №1, в результате которого погиб человек, возбудили уголовное производство. Полиция расследует возможное нарушение требований пожарной безопасности. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба полиции Черновцов.

Полиция установила, что пожар вспыхнул, вероятно, из-за несоблюдения требований пожарной безопасности одним из пациентов в боксе COVID-отделения. В результате пожара погиб 76-летний мужчина, а 77-летний пациент получил 75% ожогов тела и попал в реанимацию.

“По указанному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины”, – заявили в полиции.

Правоохранители назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара.

Пожар в Черновицкой больнице №1, в которой лечат инфицированных коронавирусом, произошел 27 февраля на втором этаже пятиэтажного здания. Были эвакуированы 20 человек.

Согласно озвученной в СМИ первоначальной версии инцидента, пожар произошел из-за взрыва кислородного баллона. Позже из трех версий оставили одну – самоподжог одного из пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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