Сторонники Стерненко использовали файеры возле Офиса генпрокурора. Видео

27.02.2021, 20:16, Новости дня

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Участники акции протеста 27 февраля предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что у него есть неделя, чтобы освободить одесского активиста Сергея Стерненко. Они объявили 7 марта началом бессрочной акции. В Одессе также провели акцию протеста под СИЗО, где находится Стерненко. Они требовали политической ответственности для Зеленского, генерального прокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела – Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

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Видео: The Бабель / YouTube

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