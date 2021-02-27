 

Президент Армении отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба

27.02.2021, 16:44, Новости дня
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Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна, вернув документ премьеру-министру страны Николу Пашиняну, сообщили в администрации главы республики.

Как сообщил Саркисян, Вооруженные силы Армении должны придерживаться политического нейтралитета, передает Life.

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны в четверг по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». 



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