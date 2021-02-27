В России проходят мероприятия в день годовщины убийства оппозиционера Немцова. Власти запретили шествия и большие собрания

27.02.2021, 16:06, Новости дня

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В России 27 февраля проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает “Радио Свобода”.

В Москве на Большом Москворецком мосту возложить цветы пришли посол США в России Джон Салливан, послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, временный поверенный в делах Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты стран Евросоюза.

Как передает корреспондент газеты “Коммерсантъ”, по обеим сторонам моста на пешеходной части установлены металлические ограждения. У народного мемориала полиции нет, но на подходах к мосту дежурят полицейские по двое примерно через каждые 200–300 метров. Люди подходят к месту, возлагают цветы и уходят. Никто из участников акции ничего не скандирует и не приносит плакатов, люди иногда сигналят в проезжающих мимо автомобилях.

Организаторы акции неофициально договорились с мэрией Москвы, что на месте убийства Немцова власти разрешат четыре часа возлагать цветы без политических лозунгов и выступлений с соблюдением социальной дистанции, сообщил канал “Настоящее время”. К 14.00 по местному времени на мосту собралось несколько сотен человек, включая волонтеров и журналистов.

Региональные власти отказывают участникам в шествиях и больших собраниях, ссылаясь на противоэпидемические меры, отметило “Радио Свобода”.

Акции памяти политика прошли в Омске, Тюмени, Новосибирске и Иркутске. а в Барнауле единственный в Сибири согласованный митинг запланировали на 28 февраля, пишет “Сибирь.Реалии”. Мероприятия проходят в Сыктывкаре, Архангельске, Санкт-Петербурге. Власти запретили их проведение в Сочи, Пскове, Челябинске и Краснодаре. В Пскове проходит серия одиночных пикетов.

По информации “Настоящего времени”, в Томске акции не было, жители принесли к Камню скорби цветы и фотографию Немцова. В Уфе жители возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. В Ейске власти не согласовали акцию памяти, сославшись на действующий в Краснодарском крае режим повышенной готовности и запрет любых массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Немцова застрелили возле Кремля 27 февраля 2015 года.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне “Север” Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

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