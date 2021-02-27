Подозреваемого в избиениях ярославской ИК-1 отправили под домашний арест

27.02.2021, 14:14, Новости дня

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Сотрудника исправительной колонии №1 в Ярославле, задержанного после публикации видео с избиением заключенного, отправили под домашний арест, сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

«Постановлением Заволжского районного суда Ярославля от 27 февраля 2021 года отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Семенова Александра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. а, б ч. 3 статьи 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение 10 суток с момента задержания», – передает слова представителя суда РИА «Новости».

Как отметила Козлова, в субботу Заволжский районный суд Ярославля рассматривает ходатайства следствия о помещении под стражу Александра Семенова и его коллеги Ивана Коковина. По информации, фонда «Общественный вердикт», Семенов работает в ИК-1 младшим инспектором отдела безопасности колонии, Коковин – старшим инспектором отдела хозяйственного обеспечения. Адвокаты подозреваемых сообщили, что обоих сотрудников колонии временно отстранили от службы.

Во вторник в ярославской исправительной колонии №1 начали проверку после опубликованных видеозаписей с издевательствами над заключенными. Региональный СУ СК возбудил уголовное дело.

Напомним, с 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова в той же ярославской исправительной колонии №1 следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство. Заволжский райсуд Ярославля вынес оправдательные приговоры бывшим врио главы ИК-1 города Дмитрию Николаеву и его заместителю Игиту Михайлову, которых обвиняли в пытках заключенного.