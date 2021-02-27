 

Главы Минобороны РФ и Армении обсудили обстановку в Карабахе

27.02.2021, 14:14, Новости дня
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении обстановку в регионе и Нагорном Карабахе, информирует Минобороны России.

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Совбезом обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.

11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе создается в Агдамском районе, который перешел под контроль Баку, согласно трехстороннему заявлению.

В январе 2021 года по итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.



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