Президент Сербии осудил идею ЕС ввести паспорта о вакцинации от COVID

27.02.2021, 14:14, Новости дня

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Решение Евросоюза ввести электронные сертификаты о вакцинации от COVID-19 является позорным и антиевропейским, считает президент Сербии Александар Вучич.

Введение ковид-паспортов «растаптывает свободу выборы и самую большую европейскую ценность – свободу передвижения», сообщил политик, передает ТАСС.

«Я максимально негативно отношусь к антипрививочникам, но кто вы такие, чтобы ограничить передвижение тем, кто не желает принимать вакцину, не может или не хочет? Я считаю это полностью бессмысленным, позорным и антиевропейским решением, глубоко антиевропейским решением, если до этого решения дойдет», – сказал президент балканской республики.

Как отметил Вучич, решение ЕС о ковид-паспортах создаст серьезные проблемы с вакцинацией в Сербии, так как теперь наряду с самой уязвимой для коронавируса категорией населения – граждан старше 50 лет – властям придется вакцинировать и молодежь, которая не сможет путешествовать без прививок. «Что нам делать в этой ситуации? Мы вакцинируем свое население намного быстрее, выдадим ковид-паспорта, и им еще придется дожидаться, чтобы приехать к нам», – добавил президент Сербии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС договорились о необходимости введения электронных сертификатов о вакцинации, они будут готовы в течение трех месяцев. Кремль пообещал отслеживать процесс введения паспортов о вакцинации в ЕС.