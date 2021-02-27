Hyundai анонсировала премьеру нового кроссовера Bayon

27.02.2021, 13:40, Новости дня

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Известная компания Hyundai в ближайшее время официально представит на рынок новую модель кроссовера под названием Hyundai Bayon.

Предполагается, что официальный дебют автомобиля состоится уже 2 марта. Данный экземпляр получил привлекательную внешность, несвойственную ранее выпущенным моделям. Кроме того, под капотом Bayon установлен 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью от 100 до 120 л.с. Кроме того, покупатели смогут приобрести паркетник с роботизированной или механической трансмиссией.

Предполагается, что новинка поступит на рынок исключительно с передним приводом. Пока точная дата поступления в продажу, а также стоимость кроссовера Bayon не сообщается.