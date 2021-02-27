 

Американские специалисты создали солнечную панель для отправки электрического тока из космоса на Землю

27.02.2021, 13:40, Новости дня
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Технологиями беспроводной передачи электричества ученые интересуются очень давно. Верее сказать, их интересует возможность передавать ток в больших объемах, ведь разного рода беспроводные зарядные устройства стали уже привычными даже для бытового использования.

В данном случае, американцы запустили на орбиту Земли солнечную панель размером не более, чем коробка из-под пиццы. Она-то должна генерировать электроэнергию в космосе и беспроводным способом доставлять ее в указанные на поверхности планеты точки.

Поскольку солнечные батареи за пределами атмосферы работают гораздо эффективнее, у такой технологии есть хорошие перспективы, считают ученые. Но пока проведены только первые испытания.



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