Ученые подсчитали количество трещин в корпусе МКС

27.02.2021, 13:40, Новости дня

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На сегодня в корпусе Международной космической станции имеется не менее шести трещин, считают российские специалисты. Растрескивание – это естественный процесс любых жестких конструкций, срок эксплуатации которых уже подходит к концу.

Дело в так называемом явлении усталости металл, говорят ученые. Залатать трещины, конечно же, можно. Но со временем станут появляться такие же где-то рядом. А ведь малейшая разгерметизация космической станции очень опасна для людей, находящихся на борту.

Исправить ситуацию полностью можно только, переплавив сам металл, из которого состоит корпус станции. Но сделать это прямо на орбите невозможно. Поэтому МКС все-таки придется вывести из эксплуатации, заменив ее какой-то другой орбитальной станцией.