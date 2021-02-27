Создана самая чистая версия перекиси водорода

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27.02.2021, 13:40, Новости дня
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Ученые из Польши испытали ракетный двигатель, работающий на перекиси водорода. Агрегат прошел первый цикл испытаний, во время которых его запускали примерно на минуту, чтобы убедиться в работоспособности конструкции.

Особенностью здесь является используемое топливо. Это гидразин или перекись водорода, которую в косметологии используют для отбеливания волос, а в медицине – для дезинфекции ран.

Перекись водорода в космической отрасли считается очень эффективным топливом. Порой его используют во вспомогательных двигателях для подруливания выведенных на орбиту спутников. Однако с гидразинов возникают также серьезные сложности, так как он приводит к быстрой коррозии металлов. Польские специалисты применили особые катализаторы, позволяющие справиться с проблемой.



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