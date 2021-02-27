Создана самая чистая версия перекиси водорода

27.02.2021, 13:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Польши испытали ракетный двигатель, работающий на перекиси водорода. Агрегат прошел первый цикл испытаний, во время которых его запускали примерно на минуту, чтобы убедиться в работоспособности конструкции.

Особенностью здесь является используемое топливо. Это гидразин или перекись водорода, которую в косметологии используют для отбеливания волос, а в медицине – для дезинфекции ран.

Перекись водорода в космической отрасли считается очень эффективным топливом. Порой его используют во вспомогательных двигателях для подруливания выведенных на орбиту спутников. Однако с гидразинов возникают также серьезные сложности, так как он приводит к быстрой коррозии металлов. Польские специалисты применили особые катализаторы, позволяющие справиться с проблемой.