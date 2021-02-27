Черновицкая область с 1 марта будет в “красной” зоне

27.02.2021, 13:36, Новости дня

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С полуночи 1 марта на территории Черновицкой области будет действовать “красный” уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее решение Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла на заседании 27 февраля, сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

“[Комиссия решила] применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для “красного” уровня эпидемической опасности”, – сказал министр.

Как сообщила в Facebook пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации, “красная” зона в регионе введена из-за превышения по двум показателям: доля позитивных результатов тестов на коронавирус составляет более 20%, а также число госпитализированных превышает допустимую норму.

“В “красной” зоне действуют жесткие ограничения, как во время январского локдауна: будет запрещена работа общепитов, развлекательных заведений, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений (кроме детских садов), спортзалов, рынков. Однако будут работать банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины”, – говорится в сообщении.

Кроме этого, 27-го и 28 февраля в области действуют ограничения, которые 26 февраля ввела областная комиссия ТЭБ и ЧС.

“Запрещена работа общепитов, учебных заведений и развлекательных центров”, – отметили в ОГА.

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Главный санврач Украины Виктор Ляшко в Facebook уточнил, что “красная” зона введена из-за превышения показателя в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения за последние три дня, а также из-за доли позитивных тестов более 20% за последние семь дней.

По его словам, тенденции распространения заболевания в Черновицкой области “остаются неутешительными”.

“Недельные темпы роста количества пациентов в “ковидних” больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Средняя занятость всех типов коек”ковидних” больниц в Черновицкой области составляет 60%. Несмотря на то, что обеспеченность койками в регионе значительно превышает среднюю по стране, отдельные типы кроватей, например реанимационные кровати, заняты в настоящее время на 55% на уровне области”, – отметил главный санврач.

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С 24 февраля в Украине возобновилось карантинное зонирование. Черновицкая вместе с Ивано-Франковской областью попала в “красную” зону, где самые жесткие ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 27 февраля в Черновицкой области коронавирус подтвердили у 54 383 человек, 988 пациентов умерли, 44 864 – выздоровели.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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