Ляшко назвал семь областей, которые могут в ближайшие дни попасть в “красную” зону

27.02.2021, 13:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ближайшие дни семь украинских областей могут попасть в “красную” зону эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Об этом в Facebook 27 февраля сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

“Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области находятся в “оранжевом” уровне эпидемической опасности. То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в “красный” уровень”, – заявил он.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2263743160424462

Ивано-Франковская область находится в “красной” зоне с 26 февраля, а в Черновицкой области “красный” уровень будет действовать с 1 марта. Все остальные регионы Украины пребывают в “желтой” зоне.

С 24 февраля в Украине возобновилось карантинное зонирование.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 27 февраля в Черновицкой области коронавирус подтвердили у 54 383 человек, 988 пациентов умерли, 44 864 – выздоровели.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—