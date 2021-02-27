Байден говорил с королем Саудовской Аравии накануне публикации доклада разведки об убийстве журналиста Хашогги – CNN

27.02.2021, 13:36, Новости дня

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Президент США Джо Байден поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом аль Саудом накануне публикации доклада американской разведки об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамала Хашогги. Об этом сообщил телеканал CNN 25 февраля, ссылаясь на источник, близкий к правительству Саудовской Аравии.

Подробности диалога между лидерами двух стран пока неизвестны, но по словам собеседника канала, он прошел успешно.

Доклад, публикацию которого требовал Конгресс США, должен быть обнародован в ближайшее время. В Белом доме заявляли, что это произойдет не раньше, чем Байден и Салман поговорят по телефону. Содержание доклада коснется причастности кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана к смерти Хашогги, сообщил CNN.

Публикация доклада станет последним шагом Байдена в изменениях формата отношений с ближневосточной монархией. Администрация Байдена в целом выступает за безопасность королевства, но в то же время прекратила его поддержку в войне с Йеменом, которую принц Мухаммед начал шесть лет назад. Президент США распорядился прекратить поставки некоторых видов оружия в Саудовскую Аравию, отметил телеканал.

По мнению бывшего чиновника Белого дома, который работал по ближневосточному направлению, Дени Росса, Байден использует публикацию доклада для того, чтобы усилить недовольство Конгресса действиями саудовского руководства.

На вопрос, рассмотрит ли администрация вопрос о введении санкций против лиц, виновных в убийстве Хашогги, представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что ожидает в ближайшее время обсуждение мер по привлечению к ответственности за это ужасное преступление. Прайс добавил, что госсекретарь Энтони Блинкен будет полностью доверять выводам из отчета.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности Мухаммеда ибн Салмана. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и уничтожили в кислоте на территории консульства или в резиденции генерального консула.

19 июня 2019 года спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем. Последний свою причастность к преступлению отрицает.

7 сентября уголовный суд Эр-Рияда вынес окончательный приговор по делу Хашогги. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый, еще один получил 10 лет заключения, двое – по семь лет лишения свободы.

23 декабря 2019 года суд признал этих восьмерых человек виновными в убийстве журналиста. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Однако в мае 2020 года сыновья погибшего объявили, что прощают виновных. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии смертный приговор в таком случае подлежал пересмотру.

Калламард заявила, что новые приговоры не имеют юридической и моральной легитимности.

В октябре 2020 года невеста Хашогги Хатидже Дженгиз и основанная журналистом американская правозащитная группа “Дженгиз и демократия для арабского мира сейчас” подала гражданский иск в окружной суд округа Колумбия в США на Мухаммеда ибн Салмана и более 20 других должностных лиц арабской страны.

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