Корвет Военно-морских сил “Винница” станет первым кораблем-музеем в Украине – Минобороны

27.02.2021, 13:36, Новости дня

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Учебный корабль Военно-морских сил (ВМС), корвет “Винница” превратят в музей, он станет первым объектом военно-морского наследия страны, сообщили 27 февраля в Министерстве обороны Украины.

Министр обороны Андрей Таран сказал, что корвет вскоре передадут филиалу Национального военно-исторического музея Украины – в Центральный военно-морской музей. Корабль, построенный 45 лет назад, собираются разместить на восьмом причале Николаева.

“Создание на базе боевого судна музейной экспозиции позволит превратить его в один из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота”, – отметил Таран.

В Минобороны подчеркнули, что в мире существует несколько сотен кораблей-музеев, на которых размещены экспозиции, посвященные истории и экипажу. Самые известные из них – парусный линейный корабль “Виктори” в британском Портсмуте и американский линейный корабль “Айова” в Лос-Анджелесе.

Корвет “Винница” (проект “1124”) – многоцелевой корабль прибрежного действия. Его спустили на воду в 1976 году. Корабль выполнял задачи в акватории Черного моря в составе ВМС Украины и принимал участие во многих многонациональных учениях, говорится в справке министерства.

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