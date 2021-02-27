Названы четыре заболевания, вызывающие тяжелую форму COVID

27.02.2021, 13:24, Новости дня

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Ученые выяснили, что ожирение, гипертония, диабет или сердечная недостаточность повышают риск госпитализации при заболевании коронавирусом, говорится в опубликованном в Journal of the American Heart Association исследовании.

Группа ученых использовала математическое моделирование для оценки количества и пропорций госпитализаций, которые можно было бы предотвратить в США, если бы жители страны не страдали от четырех этих кардиометаболических состояний. Исследователи проанализировали более 900 тысяч случаев госпитализации пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года. Выяснислось, что 30 % таких больных были с ожирением, еще 26 % – с гипертонией, 21 % – с диабетом, 12 – с сердечной недостаточностью. Избежать попадания в больницу на 11 % можно было при помощи снижения распространенности каждого из этих заболеваний на десять процентов, говорится в исследовании, передает РИА «Новости».

Также имеет значение и возраст заболевшего: больше всего попадали в больницу люди с диабетом старше 65 лет (25%).

Интересно, что число госпитализаций с COVID-19, связанных со всеми четырьмя болезнями, было выше у чернокожих людей, а процент попадания в больницу с диабетом и ожирении был выше у латиноамериканцев, чем у белых людей. В случае всех четырех болезней процент госпитализации был выше всего у людей с темным цветом кожи. Как отметил ведущий автор исследования Дариуш Мозаффарян, больше всего от коронавируса страдают чернокожие и латиноамериканцы. При этом один из исследователей

Меган О’Хирн считает, что медработники должны рассказывать пациентам, у которых есть риск заболеть коронавирусом в тяжелой форме, о профилактических мерах для изменения образа жизни, питания и физической активности.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию, проведенному в Великобритании, более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца.