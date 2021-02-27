 

В Италии начали расследование о посреднических поставках «Спутника V» из Болгарии

27.02.2021, 13:24, Новости дня
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В Риме начали расследование в отношении посреднических предложений из Болгарии о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила газета Messaggero.

Отмечается, что расследованием занимается прокуратура Рима и специальное подразделение карабинеров, расследующие дела в области здравоохранения, передает ТАСС.

Как уточняет газета, предложение о поставке 50 млн доз российской вакцины поступило по электронной почте от посредника в Болгарии в офис чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури. Ведомство сразу передало информацию в компетентные органы, которые начали расследование.

В спецподразделение карабинеров поступил уже не один сигнал по этой теме. В частности, главы ряда итальянских регионов сигнализировали, что они получают предложения от посредников на рынке вакцин о покупке препаратов разных фармацевтических компаний. В случае со «Спутником» цена не указывалась, ее предлагалось обсудить в ходе возможного переговорного процесса в случае заинтересованности потенциального заказчика. Однако чаще посредники предлагают вакцины по завышенной цене, которая в два-три раза превышает ту, что согласовала Еврокомиссия с производителями.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что РФ видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии.

Напомним, Европейская комиссия призвала государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей.



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