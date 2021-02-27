 

Россиянам рассказали, какие слова нельзя говорить телефонным мошенникам

27.02.2021, 13:24, Новости дня
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Для того, чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников не стоит употреблять слова «да» или «нет» в разговоре, задавайте уточняющие вопросы, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Александр Власов.

«Надо задавать уточняющие вопросы: «Как это произошло? Что случилось?», чтобы застать мошенников врасплох. Первый по распространенности вид телефонного мошенничества – это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением о списании средств с вашей карты. Как только вам поступает такой звонок, сразу кладите трубку. Если у вас появились сомнения, то позвоните в банк сами», – цитирует Власова RT.

Он также посоветовал не использовать слова «да» или «нет» в подобных разговорах. «Кто бы вам ни звонил, не говорите ни «да», ни «нет». Вместо «да» – говорите «слушаю вас» или «алло». Вас спрашивают: «Это вы?» Не говорите «я», говорите «возможно», – добавил специалист.

Ранее Сбербанк предупредил россиян о распространенной схеме мошенничества, когда жертве обещают крупное вознаграждение за прохождение опроса.



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