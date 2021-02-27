Украина передала Ирану замечания и предложения к проекту финального отчета о расследовании катастрофы самолета МАУ – Енин

27.02.2021, 12:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская сторона 26 февраля передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о расследовании катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”, которая произошла под Тегераном в январе 2020 года. Об этом в Facebook сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

“Учитывая требования приложения 13 к Чикагской конвенции, эти замечания пока являются конфиденциальными. Мы надеемся, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и соответствующим образом доработает текст финального отчета технического расследования. Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву. Мы вместе с партнерами будем координировать все дальнейшие шаги для достижения справедливости”, – заявил Енин.

https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10214808200998109

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

9 февраля 2021 года источники канадского телеканала CBC News заявили, что человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, на языке фарси рассказал о возможностях объяснить сбивание самолета. Он сказал, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Позже спикер МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию телеканала о наличии аудиозаписи.

20 февраля в Иране объявили о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них, по словам военного прокурора Тегерана Голам-Али Турки, есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Под стражей находится один человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—