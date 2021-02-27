Эпидемиолог: COVID станет сезонным заболеванием в ближайшее время

27.02.2021, 10:32, Новости дня

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Велика вероятность, что коронавирус станет сезонным заболеванием в ближайшие год-два, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, у коронавируса начинают проявляться черты сезонной инфекции. Например, существенный подъем заболеваемости осенью прошлого года. Второй пик не исключен весной, передает ТАСС.

Кроме этого, как отметила Пшеничная, COVID-19 легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.

Накануне заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в РФ ожидается к лету, но в осенне-зимний период может быть новый подъем.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что третьей волны коронавируса в РФ удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%.