Синоптик рассказал о погоде в Москве

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27.02.2021, 9:42, Новости дня
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Похолодание придет в Москву в субботу, ожидается снегопад с порывами ветра, атмосферное давление будет расти, однако останется ниже нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если в Москве ночью была еще плюсовая температура, то уже в утренние часы начал прорываться холодный атмосферный фронт, который откроет путь к вторжению более студеного воздуха. Наметится обратный суточный ход температуры, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега. И температура понизится в Москве до минус 1 – минус 3, а в Подмосковье нуля – минус 5 градусов», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, вся слякоть замерзнет, и на дорогах образуется гололедицу толщиной несколько миллиметров. «Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, на дорогах и тротуарах будет очень скользко «, – сказал он.

Тишковец добавил, что ветер северный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Кроме того, как отметил синоптик, минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму.

Ранее синоптики сообщили, что облачная погода, небольшие осадки, сильная гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу.



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