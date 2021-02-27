26 февраля на Донбассе были ранены и травмированы 11 украинских военных – штаб ООС

27.02.2021, 9:28, Новости дня

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Российско-оккупационные войска на Донбассе 26 февраля 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 27 февраля.

“Рядом с Водяным на Приазовье оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов – боевое травмирование”, – говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе.

“Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2. Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. У Каменки оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Пивденным – еще и из стрелкового оружия. В пригороде Светлодарск противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета”. – говорится в сообщении.

Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военный был ранен. Всего за сутки пострадало 11 украинских военнослужащих.

“Также вчера подтвердились опасения относительно препятствования представителями вооруженных формирований РФ пересечения контрольных пунктов въезда/выезда. Так, на КПВВ “Счастье”, несмотря на сложную социальную и гуманитарную ситуацию, в которой находятся простые жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, представители вооруженных формирований не пропустили гуманитарный груз ООН весом примерно 136 тонн (11 грузовиков). Он был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан. В настоящее время принимаются меры по повторной доставки груза на временно оккупированную территорию Украины”, – говорится в сообщении.

С начала суток 27 февраля в зоне ООС было зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны боевиков.

“Недалеко от Зайцево российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия”, – отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/166055948524492/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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