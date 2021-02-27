Самолет разбился в американском штате Джорджия

27.02.2021, 5:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Джорджия (США), сообщают СМИ.

Местный телеканал WSBTV сообщил, что самолет направлялся во Флориду и вылетел из аэропорта города Гейнсвилл, но потерпел крушение в овраге недалеко от города, передает РИА «Новости».

Власти эвакуировали жителей дома, расположенного рядом с местом крушения, из-за утечки топлива

Ранее в США разбился военный самолет, до этого там упал истребитель F-16 Fighting Falcon.