Самолет разбился в американском штате Джорджия

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27.02.2021, 5:32, Новости дня
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Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Джорджия (США), сообщают СМИ.

Местный телеканал WSBTV сообщил, что самолет направлялся во Флориду и вылетел из аэропорта города Гейнсвилл, но потерпел крушение в овраге недалеко от города, передает РИА «Новости».

Власти эвакуировали жителей дома, расположенного рядом с местом крушения, из-за утечки топлива

Ранее в США разбился военный самолет, до этого там упал истребитель F-16 Fighting Falcon.



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