В Томске ребенку отказали в присвоении разряда по шахматам из-за возраста
27.02.2021, 4:42,
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В Томске пятилетний мальчик Дима Крымский сдал норматив на третий юношеский спортивный разряд в первенстве региона по шахматам среди мальчиков и девочек до девяти лет, но ему отказались выдавать документ, подтверждающий разряд.
Мальчику отказали в выдаче документа из-за его возраста, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на местные соцсети.
Отмечается, что одаренного мальчика воспитывает известный титулованный томский гроссмейстер Андрей Белозеров.
Пятилетний Дима записал обращение министру спорта РФ с просьбой отменить этот возрастной ценз.
Подобные инциденты в РФ не редкость. К примеру, в соседней Иркутской области пятилетний ребенок из Братска тоже выполнил разряд, но заслуженно получил запись в аттестат.
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