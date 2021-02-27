В США создали подводную лодку для изучения затонувшего «Титаника»

27.02.2021, 4:32, Новости дня

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Как сообщают американские СМИ, ученые во Флориде сконструировали специальную подводную лодку Triton для изучения затонувшего более ста лет назад суперлайнера «Титаник».

Аппарат оборудован особыми крыльями для лучшего маневрирования под водой. Кроме того, он сможет опускаться на большую глубину – до 4 тысяч метров.

Авторы проекта рассчитывают, что на такой подлодке можно будет поплавать даже внутри затонувшего судна, в том числе пройти по коридорам и заглянуть в каждую каюту. Корпус мини-субмарины изготовлен из акрила. Команда на борту может состоять из шести человек. О дате первого погружения пока не сообщается. Но специалисты полагают, что до этого еще далеко, так как субмарина должна пройти ряд испытаний.