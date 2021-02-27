Финансовый комитет Рады поддержал правки к законопроекту, предусматривающие повышение на 320% акциза на табачные изделия

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27.02.2021, 4:28, Новости дня
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26 февраля комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правки к законопроекту №4278 об изменениях в Налоговом кодексе, предусматривающих повышение акциза на табак и табачные изделия на 320%. Об этом информирует сайт парламента.

Законопроект рассматривался народными депутатами во втором чтении. 24 правки были учтены, 43 – отклонены.

Заседание комитета проходило в режиме видеоконференции.

“Комитет поддержал поправки, которыми предлагается увеличить ставку акцизного налога на табак и табачные изделия на 200%, предусмотрев ее введения с 1 апреля 2021 года. Один из авторов данного предложения народный депутат [от “Слуги народа”] Давид Арахамия отметил, что в целом акциз планируется увеличить на 320%, однако это предлагается делать постепенно, в течение трех лет”, – говорится в сообщении.

Арахамия объяснил, что недопоступления в бюджет из-за повышения акциза меньше чем на 320%, пообещала восполнить “одна из крупных табачных компаний за счет увеличения объемов налогооблагаемой продукции”.

В первом чтении законопроект №4278 был принят 27 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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