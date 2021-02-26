В мире: Байден начал ядерную сделку с Ираном с авиаудара

26.02.2021, 22:34, Новости дня

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Больше двух десятков человек погибли при авиаударе США на востоке Сирии. Американцы утверждают, что отбомбились по представляющей опасность для американского контингента в регионе проиранской военизированной группировке. Однако ранее Джо Байден заявлял о намерении вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Как же сочетаются слова американского президента с его действиями?

В ночь на пятницу ВВС США нанесли несколько ударов в районе сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор близ границы с Ираком. В результате авианалета погибло до 22 человек. Сообщается, что это были бойцы шиитской группировки «Катаиб Хезболлах», которая входит в «Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») – проиранские формирования иракских шиитов. Как поясняет ТАСС, отряды «Хашд аш-Шааби» сражаются на стороне правительственной армии Сирии против террористов «Исламского государства».

Американские самолеты атаковали колонну шиитских ополченцев после того, как она пересекла сирийско-иракскую границу возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим, сообщила в пятницу саудовская телестанция Al Arabiya. По данным агентства Bloomberg, целями ракетной атаки американских самолетов также стали объекты, расположенные поблизости от этого погранперехода, который используется для переброски шиитских бойцов из Ирака в Сирию.

Официальный Дамаск назвал авиаудар по своим союзникам проявлением американской агрессии. МИД России, в свою очередь, призвал Вашингтон уважать суверенитет Сирийской арабской республики (САР).

В президентство Дональда Трампа американские ВВС неоднократно подвергали территорию Сирии ракетным и бомбовым ударам, но атака на колонну проиранских ополченцев стала первой подобной операцией с момента избрания Джо Байдена. Недавно назначенный официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что воздушная операция на сирийско-иракской границе сопровождалась дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами США по ближневосточной коалиции. А сам удар, по словам Кирби, был вызван тем, что проиранские группировки представляют угрозу для американских военных в регионе.

При этом Байден удостоился критики со стороны конгрессменов от собственной партии. «Нет абсолютно никаких оснований для того, чтобы президент без одобрения Конгресса санкционировал военный удар, который не является самообороной от неминуемой угрозы. Нам нужно уйти с Ближнего Востока, а не обострять ситуацию», – сообщил член Палаты представителей от Калифорнии, демократ Ро Ханна, передает ТАСС.

Лондонская The Guardian назвала возможную причину американского удара: издание полагает, что это был ответ на произошедший в прошлый понедельник обстрел аэропорта в Эрбиле, столице автономного Иракского Курдистана. 15 февраля малоизвестная шиитская группировка, которая, как считается, является прикрытием для проиранских «Сил народной мобилизация» атаковала эрбильский аэропорт. В результате погиб служащий по контракту с Филиппин, девять человек, включая военнослужащих США, получили ранения.

Как отмечает Guardian, этот обстрел был продолжением регулярных атак проиранских сил в Ираке против американских военных – акций мести за ликвидацию командующего спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Этот офицер, напомним, погиб в январе прошлого года в Багдаде в результате ракетного удара с американского беспилотника. В Пентагоне подтвердили, что ликвидация генерала Сулеймани была произведена по личному распоряжению президента Трампа.

Но для президента Байдена очередная акция возмездия проиранских шиитов – обстрел аэропорта в Эрбиле стала первым серьезным испытанием, отметила Guardian. Ведь новый глава Белого дома стремится возобновить ядерную сделку между Тегераном и мировыми державами, отмененную Трампом в 2018 году.

«Возможно, нынешний авиаудар является сигналом, адресованным не столько Тегерану, сколько партнерам и союзникам США в регионе,

поскольку сейчас многие и в Израиле, и в странах Персидского залива нервничают», – высказал предположение гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. По его мнению, есть опасение, что Байден займет проиранские позиции и ради договоренности с Тегераном пойдет на слишком большие уступки, в том числе и по таким вопросам, как сирийский.

Но в результате подобной демонстрации силы союзникам может пострадать репутация Байдена в самих США. Упомянутый выше конгрессмен-демократ Ханна подчеркнул, что действия нового президента фактически не отличаются от того, как поступал на Ближнем Востоке Трамп.

Очень похожим образом, и в том же районе иракско-сирийской границы действует и Израиль, который рассматривает Иран как главного геополитического соперника в регионе. Так, например, 13 января израильские ВВС атаковали военные позиции и склады боеприпасов в окрестностях городов Дейр-эз-Зор и Абу-Кемал. По сведениям телеканала Sky News Arabia, в результате атаки погибли не менее 57 сирийских военнослужащих и бойцов проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне САР.

Израильский политолог, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми в свою очередь полагает, что не следует связывать атаку на колонну проиранских шиитов «с какими-то делами между Соединенными Штатами и самим Ираном».

«Обсуждение ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном идет своим чередом, без увязок с локальными действиями американских военных против шиитских формирований в Ираке и Сирии», – сказал Кедми газете ВЗГЛЯД. Собеседник подчеркнул, что США регулярно наносит удары по ориентирующимся на Иран группировкам, которые базируются в Ираке и Сирии, так как они несут угрозу американским военным и гражданским, размещенным в этих ближневосточных странах.

«Нынешний удар был местью за атаку аэропорта. Затем был обстрел в Багдаде, когда ракеты упали недалеко от посольства США. Теперь американцы отомстили – разбомбили объекты на востоке Сирии. Но это была разборка местного масштаба», – считает израильский эксперт.

Кедми считает, что пока рано делать выводы: останется контингент американских военных на северо-востоке Сирии на территории самопровозглашенной курдской автономии Рожава, или уйдет. Присутствие в Сирии будет зависеть от диалога между Ираном и администрацией Байдена. «Если этот диалог будет иметь положительный характер, то будет решать вопрос пребывания в Сирии не только американских, но иранских войск», – полагает Кедми.

Добавим, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена напрямую поинтерсоваться у США насчет их планов по присутствию в Сирии. В своем выступлении министр напомнил, что американские военные находятся на территории страны незаконно. Они пользуются поддержкой вооруженных формирований и администрации Рожавы, которая не уполномочена сирийским правительством решать вопросы присутствия иностранных военных.

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