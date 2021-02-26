Винник: Сидим с министром иностранных дел Германии в сауне голые и общаемся

26.02.2021, 21:52, Новости дня

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Украинский певец Олег Винник в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал, что в Германии занимался в одном спортзале и сидел в одной сауне с министром иностранных дел, а однажды попал на светский прием с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Винника, он ходил в тот же спортзал, что и министр иностранных дел Гидо Вестервелле.

“У них все просто. Мне что нравится в Германии – там вообще все просто… Ты занимаешься, сидишь в сауне. Там в сауну ходят после фитнеса. То есть они общие. И все должны быть раздетыми”, – отметил певец. Он подчеркнул, что в этом часть культуры и философии страны. Такое поведение воспринимается как терапия и позволяет забыть о комплексах.

“Там нет такого, как в баню с девками. К чему я веду? Что вот сидишь ты с ним просто в сауне голый, и мы общаемся. С министром иностранных дел. Без никаких сюсюриту и так далее”, – рассказал Винник.

Также, по его словам, однажды певец попал на светский ужин, где были послы, политики, депутаты и в том числе Меркель – его пригласили туда простым письмом, через факс.

Винник: Не знаю, как остался жив: мужик кастетом мне нос переломал, выбил два зуба. А через неделю его посадили в тюрьму – он убил человека. Полный текст интервью Винника Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Свою карьеру Винник начинал в Германии Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG.

В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. Со временем количество его сольных концертов выросло до 150 в год.



Дмитрий ГОРДОН

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