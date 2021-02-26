В Украине было открыто 30 тыс. производств по “ПриватБанку” – Венедиктова

26.02.2021, 21:52, Новости дня

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В Украине было открыто 30 тыс. уголовных производств по делу “ПриватБанка”. Об этом 26 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online, заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

“20 тысяч уже закрыто. Из этой массы 700 производств, которыми мы сейчас занимаемся – по малозначительным служебным преступлениям, 40 из них – актуальных”, – отметила она.

Венедиктова объяснила, почему именно она подписала подозрение трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка”.

“Я прокурор в этой группе. [Подписала], потому что чувствовала, что надо было подписывать в понедельник с утра, а не потом, когда все изучат материалы дополнительно еще”, – сказала Венедиктова.

Она напомнила, что уголовное производство по делу “ПриватБанка” было открыто в марте 2017 года.

ВАКС в ночь на 25 февраля арестовал Яценко до 22 апреля включительно. После выхода под залог на него возложен ряд обязательств, среди которых – не общаться с определенными судом лицами, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта.

22 февраля, по оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось к Госавиаслужбе, и самолет посадили в аэропорту Борисполь, после чего бывшего топ-менеджера задержали.

23 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь об Александре Дубилете, Владимире Яценко и Елене Бычихиной. Яценко сообщили о подозрении лично, а Дубилету и Бычихиной – по почте.

Высший антикоррупционный суд Украины в ночь на 25 февраля арестовал Яценко до 22 апреля включительно. В тот же день он вышел под залог в 52,2 млн грн, на него возложен ряд обязательств, среди которых – не общаться с определенными судом лицами, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих компаний значится “Укртатнафта”, имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

С 2017 года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

Группа “Приват” принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

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