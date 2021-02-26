Нардеп от “Слуги народа” анонсировала получение Украиной из США 10 млн доз вакцины Pfizer. А затем удалила свой пост

26.02.2021, 19:22, Новости дня

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Украина договорилась о поставке из США 10 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом народный депутат от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк сообщила 26 февраля в Telegram.

“По результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса президента, 10 млн доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину. Проект контракта уже направлен в Минздрав. Так должны работать государственники и дипломаты! Вакцина будет отправлена из США”, – написала она.

Через час нардеп удалила свой пост.

Похожее сообщение она опубликовала и в Facebook. И тоже удалила.

Скриншот: rbc.ua

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины – 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca (Covishield). На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация этим препаратом. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. По состоянию на 25 февраля во всех регионах страны уже начали делать прививки.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат в Украине медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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