 

Кулеба о ситуации на Донбассе: Чтобы сдвинуть дело с места, необходим саммит “Нормандской четверки”

26.02.2021, 15:10, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 февраля на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, которую в Facebook транслировал МИД Украины, заявил о необходимости проведения саммита “Нормандской четверки” для прогресса по урегулированию ситуации на Донбассе.

“Лучшей иллюстрацией состояния выполнений решения Нормандского саммита 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и в Золотом. Украина сделала все и открыла эти пункты пропуска, но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, необходим саммит “Нормандской четверки”. Потому что, несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, мы понимаем, что для следующего шага вперед необходимо решение, которого надо достигать за столом с [президентом РФ] Владимиром Путиным”, – сказал Кулеба.

Глава МИД Франции в свою очередь считает позитивным фактором участие в Нормандском саммите в Париже президента Украины Владимира Зеленского.

“Участие президента Зеленского впервые в этом саммите очень позитивно повлияло на изменение дискуссии в этом формате. Мы утвердили план действий, и он еще до сих пор актуальный, на столе. Мы видим, что много обязательств, в частности, по безопасности, соблюдались определенное время, в частности, прекращение огня, которое выполнялось до последнего времени, хотя в последнее время ситуация ухудшилась”, – подчеркнул ле Дриан.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Представитель России на переговорах Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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