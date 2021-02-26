 

Оппозиция Армении призвала офицеров запаса присоединиться к акции протеста

26.02.2021, 15:02, Новости дня
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Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян призвал офицеров запаса выйти на акцию протеста на проспекте Баграмяна перед зданием парламента Армении и взять с собой палатки.

«Призываю бывших военных, офицеров запаса прийти на проспект Баграмяна со своими палатками», – сказал Сагателян в ходе шествия оппозиции, передает РИА «Новости».

Протестующие находятся у здания генеральной прокуратуры, где потребовали привлечь премьера уголовной ответственности.

Согласно сообщению «Движения спасения родины», объединяющего около 20 политических сил, требующих отставки Пашиняна, новый митинг оппозиции у здания парламента состоится в пятницу в 17.00 мск.

Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».  



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