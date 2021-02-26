 

В Госдуме раскрыли детали новых наказаний за оскорбление ветеранов

26.02.2021, 15:02, Новости дня
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За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет, говорится в поправках, направленных представителями всех фракций Госдумы в комитет по госстроительству и законодательству.

Поправки предлагается внести законопроект об изменениях в Уголовный кодекс, который уже одобрен в первом чтении. Проект закона изначально предусматривал только распространение действующей статьи о наказании за реабилитацию нацизма на такие преступления, совершенные в интернете, передает ТАСС.

Авторы поправок предлагают установить, что за «оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» будет грозить штраф в размере до 3 млн рублей, либо же принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если преступление совершено группой лиц либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет.

Кроме того, публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей. При распространении ложных сведений через СМИ и интернет сумма составит от 2 млн до 5 млн рублей. Сейчас штрафы за это составляют до 300 тыс. рублей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно.

Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.



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