 

Африка заплатит за российскую вакцину от COVID-19 в разы больше, чем за западные – СМИ

26.02.2021, 14:20, Новости дня
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Африканский союз, включающий 55 стран континента, заплатит за российскую вакцину против коронавируса “Спутник V” в три раза больше, чем за вакцины от Oxford/AstraZeneca и Novavax. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с процессом закупки.

Как отмечает издание, российская вакцина обойдется африканским странам в $9,75 за дозу, а поскольку каждый человек должен получить по два укола, то стоимость вакцинации одного человека составит почти $20.

При этом стоимость дозы вакцины от Oxford/AstraZeneca и Novavax, сделанных Институтом сыворотки Индии, по словам знакомых с закупками людей, составит всего $3. А вакцина от BioNTech/Pfizer обойдется властям в $6,75 за дозу.

Сравним по стоимости с российской вакциной только препарат Johnson&Johnson, он обойдется в $10 за дозу. Однако, в отличие от “Спутник V”, инъекцию этой вакциной делают человеку только раз, а не два.

Дороже российской вакцины только препарат компании Moderna, его цена составляет от $32 до $37, однако ее Африканский союз не закупает.

Пи этом на сайте разработчика российской вакцины говорится, что “Спутник V” будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности”.

Вакцина “Спутник V”, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По всему миру вакцинацию начали уже 100 стран, среди которых и Украина. Всего в мире ввели более 225 млн доз вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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