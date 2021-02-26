 

Порошенко объяснил причины потери Украиной Крыма

26.02.2021, 14:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году.

«Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории, в которой ошибка за ошибкой, просчет за просчетом Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен», – цитирует статью Порошенко РИА «Новости».

По словам экс-президента Украины, РФ после распада СССР начала создавать «пророссийские» автономии на территории СНГ. Однако Киев не смог помешать этому процессу, поскольку был сильно зависим от Москвы.

Из-за этого, продолжил Порошенко, Украине пришлось согласиться на размещение баз ВМФ РФ в Севастополе. «Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого «Русского мира», – сообщил он.

Бывший президент считает, что жители Крыма не увидели врагов в российских военных в 2014 году из-за их «глубокой укорененности» в жизнях крымчан.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / “Удивите своих близких!”. Рецепт новогоднего салата “Сырные мандаринки” от Сумской

15.09 / МИД Украины просит Беларусь не оформлять хасидов на выезд в Украину

23.10 / Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

27.06 / На Донбассе в результате взрыва неустановленного устройства погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения

04.09 / Политика: Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России

23.10 / Видео: До начала революции в США осталось 10 дней

15.02 / Врач предупредил о неизлечимой болезни Алибасова

21.12 / Продуктовые карточки для малоимущих предложили ввести в России

21.12 / ФСБ назвала подделкой опубликованное Навальным видео с «телефонным разговором»

12.01 / За 30 лет в мире исчезло 420 млн га леса – это площадь семи Украин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска