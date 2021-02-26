Степанов назвал причину, по которой Украина не получила вакцину Pfizer/BioNTech

26.02.2021, 10:10, Новости дня

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Мощностей одного производителя вакцин не хватит для всех, поэтому никакая страна в мире не может позволить себе вакцинироваться одной вакциной. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1” 25 февраля.

“Даже в Израиле была Pfizer и Moderna – две вакцины, которые они законтрактовали […] Мощностей ни одного производителя вакцин не хватит для всех. Сейчас вы видите, что происходит. Pfizer срывает поставки, AstraZeneca срывает поставки. Они все откладывают свои поставки. Потому что не хватает мощностей, такой беспрецедентной вакцинации в мире еще не было никогда”, – заявил Степанов.

Он пообещал, что Украина также получит препарат Pfizer/BioNTech и другие вакцины.

“Мы тоже получим Pfizer, мы тоже получим другие вакцины. Более того, эта вакцинация не просто первый этап. Потом будет вторая волна вакцинации. Ни для кого не секрет, что через полгода надо делать еще одну прививку. Теми же препаратами Pfizer, Moderna или другими вакцинами. Поэтому это долгая история”, – добавил министр.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. По состоянию на 25 февраля, во всех областях Украины уже начали делать прививки, говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В рамках второго дня вакцинации от COVID-19 прививки получили 1179 украинцев, говорил Степанов. Глава Минздрав пообещал, что каждый день “эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы”.

По словам министра, сейчас, согласно социологическим исследованиям, на бесплатную вакцинацию согласны только 43% (такими были результаты опросов в декабре, в феврале это число выросло, по разным данным, от 52% до 65% – при условии, что вакцина будет безопасной и эффективной). Минимальная доля вакцинированных, которой хочет достичь правительство, чтобы начать формирование коллективного иммунитета, должна составлять не менее 60%.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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