В РФ создали новое устройство для борьбы с дронами

26.02.2021, 9:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Санкт-петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками, получивший название «Защита». Стоимость комплекса варьируется от 25 до 35 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Комплекс умещается в трех кейсах и способен подавлять управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий, оставаясь незаметным и неуязвимым для радиопротиводействия. На развертывание системы требуется около 30 минут, пишет РБК.

Генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев заявил, что испытания комплекса уже завершены и предприятие готово к серийному производству. По словам Михеева, ежегодно НИИ «Вектор» готов производить до 50 комплексов «Защита».

Как сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», стоимость изделия будет соответствовать рынку. «По оценкам экспертов, на сегодняшний день стоимость комплексных решений для противодействия БПЛА составляет 25-35 млн рублей в зависимости от комплектации», – добавили в холдинге.

В свою очередь в пресс-службе «Ростеха» добавили, что комплекс «Защита» способен «видеть» летательные аппараты в секторе 360 градусов по азимуту и на расстоянии до 2 км и определять, какого они типа — самолетного, вертолетного или конвертопланного. Устройство способно обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом. Для этого обеспечивается сплошное перекрытие по частоте в диапазоне от 400 до 6200 МГц, используемой для управления беспилотниками. Одновременно с подавлением каналов управления БПЛА действует система подавления навигационных сигналов глобальных спутниковых систем.

В «Защите» использован пассивный когерентный локатор, т.е. комплекс не облучает цель, а использует сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками, – волны цифрового телевещания, отраженные от цели. Отсутствие активного локатора позволяет комплексу оставаться незаметным для чужих перехватывающих устройств, что существенно снижает вероятность радиопротиводействия. Кроме того, пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов, что облегчает ее применение в гражданской сфере.